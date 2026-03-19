Officiellt: Landskrona Bois värvar Kota Sakurai
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Han har tränat med klubben under de senaste veckorna.
Nu har Kota Sakurai skrivit på för Landskrona Bois.
Efter att ha tränat med Landskrona Bois under de senaste veckorna har superettan-klubben valt att satsa på Kota Sakurai.
Under torsdagen meddelar Skåne-klubben att man har skrivit ett säsongslångt avtal med den 26-årige Japanen.
– I Kota får vi en professionell spelare och en bra lagkamrat som ger allt varje dag. En mittfältare som passar oss fint med ett bra passningsspel. Defensivt bidrar han med att få och behålla press på motståndare, energi och löpkapacitet, berättar Bois-tränaren Robin Asterhed i ett uttalande.
Kota Sakurai är född i Japan men har spelat för klubbar i både USA, Kanada och Litauen.
🇯🇵🤝| Landskrona BoIS hälsar Kota Sakurai välkommen till våra ränder. Japanen har kritat på ett avtal som sträcker sig över hela säsongen.
ようこそコタ pic.twitter.com/hTLn5gNiyf
— Landskrona BoIS (@landskronabois) March 19, 2026
Den här artikeln handlar om: