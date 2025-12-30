Officiellt: Landslagsbacken lämnar Häcken – klar för Tottenham

Guldhjälten Hanna Wijk, 22, lämnar BK Häcken.

Hon är klar för Tottenham.

Foto: Bildbyrån

Häckens försvarsstjärna Hanna Wijk anslöt till BK Häcken 2021. Efter några år blev hon en given spelare i Häckens startelva och nu står det klart att Hanna Wijk lämnar för Tottenham.

– Jag har verkligen utvecklats och tagit större steg – på och utanför fotbollsplanen. Häcken har utvecklat mig både som fotbollsspelare och människa, säger Hanna Wijk via klubbens uttalande.

I år vann BK Häcken guld, något som både laget och 22-åringen väntat på länge.

– Jag får fortfarande gåshud när jag tänker på det, det var helt otroligt. Vi har verkligen väntat och kämpat i fem år. Med den gruppen och laget vi hade kändes det som att vi förtjänade det så mycket, säger Hanna Wijk.

Nu väntar en nytt äventyr i England där hon kommer återförenas med bland annat Josefin Rybrink.

– Jag är jättetaggad. Det kommer att bli väldigt kul att utmana sig på nya sätt. Det kommer att vara tufft såklart men också väldigt spännande, säger hon.

Fotbollschef Martin Ericsson säger följande:

– Den här resan har inte varit spikrak, utan en ständig utveckling bit för bit, säger han. Och nu fick hon blomma till en bärande spelare och en stor del i guldet – hon vann guldet med hela sitt hjärta och det kändes så fint. Så även om det är vemodigt att hon lämnar är vi glada för hennes skull och vi hoppas och tror att vi ses igen i framtiden.