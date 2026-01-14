Officiellt: Lånespelaren blir kvar i Häcken

Pernille Sanvig, 20, stannar i BK Häcken.

Eintracht Frankfurt-spelarens lån förlängs fram till sommaren.

– Jag har trivts superbra i klubben hittills, säger hon.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2025 som den 20-åriga mittfältaren Pernille Sanvig anslöt till Häcken på lån från den tyska storklubben Eintracht Frankfurt. Låneavtalet skrevs över resten av den damallsvenska säsongen, men nu står det klart att den danska spelaren blir kvar i Hisingsklubben ytterligare.

Häcken och Eintracht Frankfurt har kommit överens om att förlänga lånet fram till sommaren 2026.

– Hon blev en viktig spelare i Obos damallsvenskan under hösten, liksom i Europa-matcherna. Vi såg tidigt en tekniskt skicklig spelare i henne, men har imponerats av hennes arbetskapacitet och hur hon totalt fyllt sin plats på mittfältet. Vi är glada över att vi får fortsätta att ha henne hos oss och får se vad framtiden ger, säger Martin Ericsson, fotbollschef, i ett uttalande.

Under hösten gjorde Sanvig 17 matcher för BK Häcken.

– Jag är väldigt glad över att ha förlängt låneperioden och det känns helt rätt. Jag har trivts superbra i klubben hittills. Miljön i BK Häcken, staben runt laget och tjejerna har varit fantastiska. Jag känner mig väldigt väl omhändertagen och ser verkligen fram emot att se vad den nya säsongen kommer att bjuda på, säger hon.