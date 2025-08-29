Officiellt: Maill Lundgren lånas ut till Sandvikens IF

Maill Lundgren lämnar Degerfors IF temporärt.

Han lånas ut till Sandvikens IF över resten av säsongen.

– Det ska bli spännande att följa honom i Sandviken, säger Degerfors sportchef Patrik Werner.

Foto: Bildbyrån

Degerfors IF hämtade in Maill Lundgren från FC Stockholm inför säsongen, men speltiden har varit knapp för honom i allsvenskan.

Nu står det klart att han lämnar Värmlandsklubben temporärt, detta då han lånas ut till Sandvikens IF.

– Maill har haft problem med skador och sjukdomar som gjort att han halkat efter lite. Han är återställd och redo att spela nu, och därför tycker båda parter att en utlåning till Sandviken är en bra lösning för hans fortsatta utveckling under hösten. Det ska bli spännande att följa honom i Sandviken, säger Patrik Werner, sportchef i Degerfors IF.

Lånet sträcker sig över resten av säsongen.