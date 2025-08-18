Officiellt: Malmö FF lånar ut Zakaria Loukili till Varbergs Bois

Zakaria Loukili lämnar Malmö FF temporärt.

19-åringen lånas ut till Varbergs Bois.

– Det Zaki behöver nu är att få kontinuerlig speltid i en bra miljö där han kan fortsätta växa som spelare, säger assisterande sportchef Ola Toivonen.

Malmö FF meddelar nu att Zakaria Loukili lämnar temporärt.

Den 19-årige mittfältaren lånas ut till Varbergs Bois under resten av säsongen.

– Zaki har utvecklats på ett bra sätt här hos oss och har egenskaper som gör att han är en spelare vi tror mycket på i det längre perspektivet, säger Ola Toivonen och fortsätter:

– Det Zaki behöver nu är att få kontinuerlig speltid i en bra miljö där han kan fortsätta växa som spelare. Det ska bli spännande att följa honom i Varberg under hösten och vi önskar stort lycka till!

Den här säsongen har det blivit tre framträdanden i allsvenskan för Loukili.