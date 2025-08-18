Officiellt: Malmö FF lånar ut Zakaria Loukili till Varbergs Bois
Zakaria Loukili lämnar Malmö FF temporärt.
19-åringen lånas ut till Varbergs Bois.
– Det Zaki behöver nu är att få kontinuerlig speltid i en bra miljö där han kan fortsätta växa som spelare, säger assisterande sportchef Ola Toivonen.
Malmö FF meddelar nu att Zakaria Loukili lämnar temporärt.
Den 19-årige mittfältaren lånas ut till Varbergs Bois under resten av säsongen.
– Zaki har utvecklats på ett bra sätt här hos oss och har egenskaper som gör att han är en spelare vi tror mycket på i det längre perspektivet, säger Ola Toivonen och fortsätter:
– Det Zaki behöver nu är att få kontinuerlig speltid i en bra miljö där han kan fortsätta växa som spelare. Det ska bli spännande att följa honom i Varberg under hösten och vi önskar stort lycka till!
Den här säsongen har det blivit tre framträdanden i allsvenskan för Loukili.
