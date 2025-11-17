Officiellt: Malmö FF värvar från Norrköping

Hennes avtal med IFK Norrköping löper snart ut.

Nu är Vesna Milivojevic, 23, klar för Malmö FF.

– Att få vara här är ett privilegium, säger mittfältaren i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Vesna Milivojevic har imponerat stort i IFK Norrköping den under den gångna säsongen. Någon fortsättning i klubben blir det dock inte för mittfältaren vars kontrakt har löpt ut.

Kvar i Sverige blir dock 23-åringen, som nu har skrivit på för seriekonkurrenten Malmö FF. Där kommer hon att spela fram till slutet av 2028.

– Jag vet hur stor och respekterad den här klubben är. Att få vara här är ett privilegium. Jag känner också att värderingarna stämmer överens med mina. Klubbens mentalitet och de höga kraven speglar mig, säger Milivojevic i ett uttalande och fortsätter:

– Som spelare skulle jag säga att jag är kreativ och oförutsägbar. Jag gillar att skapa saker i den offensiva tredjedelen och att bryta ner försvaret. Samtidigt jobbar jag väldigt hårt på planen. Jag ger verkligen allt för laget.

Under den gångna säsongen noterades Vesna Milivojevic för spel i 26 damallsvenska matcher för ”Peking” där hon gjorde fem mål och en assist.