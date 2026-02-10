Officiellt: MFF-talangen lånas ut

Malmö FF lånar ut Yassin Mohammed.

18-åringen ansluter till samarbetsklubben BK Olympic.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF brukar låna ut talanger till sin samarbetsklubb BK Olympic som huserar i Ettan Södra. Under tisdagen presenterar Olympic anfallaren Yassin Mohammed som ansluter från just MFF.

– Att bli utlånad till BK Olympic känns som ett bra steg för mig där jag hoppas att vi får en bra säsong tillsammans, säger Mohammed på klubbens hemsida.

18-åringen anslöt till MFF från WAFA Academy i Ghana i fjol.