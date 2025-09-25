Officiellt: Mjällby bryter med flopp

Silas Nwankwo, 21, lämnar Mjällby.

Parterna bryter avtalet i förtid.

– Vi tackar för Silas insatser i den gula dressen, säger sportchef Hans Larsson.

Foto: Bildbyrån

Anfallaren Silas Nwankwo har dragits med skadeproblem sedan han anslöt till Mjällby 2022. Denna säsong har det inte blivit någon speltid alls för 21-åringen i allsvenskan, och nu står det till sist klart att Nwankwo lämnar Mjällby i förtid.

Kontraktet, som var skrivet över 2025, bryts tidigare än vad det var tänkt.

– Både Mjällby AIF och Silas har varit överens om att hitta en ny klubb och fotbollsutmaning till Silas 2025. Dessvärre har vi inte hittat någon klubb som passat bägge parter. När nu sista transferfönstret är stängt så är vi överens om att det är bättre Silas reser hem och hittar sin nya fotbollsmiljö. Vi tackar för Silas insatser i den gula dressen, säger sportchef Hans Larsson i ett uttalande.

Totalt har det blivit 42 matcher i Mjällby för Nwankwo. Han har gjort nio mål och två assist.