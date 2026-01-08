Officiellt: Mjällby plockar HBK-stjärnan

Villiam Granath, 27, har gjort sitt val.

Genombrottsspelaren är klar för Mjällby.

– Vi är tacksamma att Villiam har valt Mjällby, säger sportchef Hasse Larsson.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK:s genombrottsspelare Villiam Granath satt på ett kontrakt som gick ut till årsskiftet och har tidigare uppgets vara föremål för en rejäl dragkamp. Bland annat IFK Göteborg ska ha erbjudit 27-åringen ett kontraktsförslag, samtidigt som polska Korona Kielce ville värva spelaren. Dessutom ska HBK jobbat på en förlängning med Granath.

Nu har mittfältaren gjort sitt val.

Granath är klar för en flytt till den regerande mästaren Mjällby AIF. Kontraktet är skrivet fram till sommaren 2029.

– Vi är tacksamma att Villiam har valt Mjällby. I ”Ville” får vi en spelare med ett riktigt Maif-DNA. Han kommer att ge 100 procent på varje träning och match, bidra med många löpmeter och förhoppningsvis också poäng. Vi hälsar Ville varmt välkommen till Mjällby AIF, säger sportchefen Hasse Larsson i ett uttalande.

Sportbladet rapporterade i går, onsdag, att övergången var i hamn.

Villiam Granath gjorde fem mål och tre assist på 29 allsvenska matcher för HBK i fjol.