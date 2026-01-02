Officiellt: Morgado lämnar Degerfors

Degerfors meddelar ett avsked.

Lagkaptenen Bernardo Morgado lämnar i samband med att kontraktet löper ut.

– Det har varit en stor ära att få representera Degerfors, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Bernardo Morgado anslöt till Degerfors IF sommaren 2024. Inför den gångna säsongen blev han lagkapten.

Nu meddelar Degerfors att portugisen lämnar då hans kontrakt löpt ut efter årsskiftet.

– Jag vill rikta ett tack till hela klubben, alla spelare, ledare, supportrar och pensionärspoolen. Alla runtomkring klubben. Jag uppskattar hur ni bemött mig och relationen som vi skapade. Det har varit en stor ära att få representera Degerfors röd-vita färger i hela landet, både i Superettan och Allsvenskan. Jag önskar er alla det bästa och stort lycka till i framtiden, säger han i ett uttalande på klubbens hemsida.

Degerfors sportchef Patrik Werner:

– Först och främst vill jag tacka Bernardo för hans hårda arbete och hans ledaregenskaper. Han gjorde ett starkt avtryck i föreningen och var en vital pusselbit i det lag som avancerade till Allsvenskan. Jag vill önska Bernardo ett stort lycka till i framtiden.

Totalt blev det 41 framträdanden i Degerfors för Morgado.