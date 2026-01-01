Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Officiellt: Norris lämnar Liverpool

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

James Norris, 22, lämnar Liverpool.
Under nyårsdagen kommer beskedet att han flyttar permanent till Shelbourne.

Foto: Bildbyrån

James Norris har gjort en resa från akademin upp till A-laget, där han gjort två matcher. Men under morgonen kom beskedet att 22-åringen lämnar klubben permanent.

Liverpool meddelar att Norris har gjort klart för en permanent transfer till Shelbourne i den irländska högstaligan. Norris har varit utlånad till Shelbourne sedan februari 2025.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt