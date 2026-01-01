Officiellt: Norris lämnar Liverpool
James Norris, 22, lämnar Liverpool.
Under nyårsdagen kommer beskedet att han flyttar permanent till Shelbourne.
James Norris har gjort en resa från akademin upp till A-laget, där han gjort två matcher. Men under morgonen kom beskedet att 22-åringen lämnar klubben permanent.
Liverpool meddelar att Norris har gjort klart för en permanent transfer till Shelbourne i den irländska högstaligan. Norris har varit utlånad till Shelbourne sedan februari 2025.
