Officiellt: Norris lämnar Liverpool

James Norris, 22, lämnar Liverpool.

Under nyårsdagen kommer beskedet att han flyttar permanent till Shelbourne.

Foto: Bildbyrån

James Norris har gjort en resa från akademin upp till A-laget, där han gjort två matcher. Men under morgonen kom beskedet att 22-åringen lämnar klubben permanent.

Liverpool meddelar att Norris har gjort klart för en permanent transfer till Shelbourne i den irländska högstaligan. Norris har varit utlånad till Shelbourne sedan februari 2025.