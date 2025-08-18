Officiellt: Öis värvar Owen Parker-Price

Örgryte stärker upp i mittfältet.

Nya zeeländske Owen Parker-Price skriver kontrakt till 2027.

Örgryts IS är högst inblandad i toppstriden av superettan. Nu stärker de upp truppen med ett nyförvärv.

26-årige Owen Parker-Price ansluter från Ettan-klubben Torslanda IK.

– Owen är en spelare vi följt och varit intresserade av en längre tid, nu var tajmingen passande för alla parter och det känns väldigt bra att vi hittat en lösning med en övergång. Owen har en personlighet och mentalitet som passar bra in i ÖIS, han är en boll- och passningsskicklig spelare med fin spelförståelse som ger oss ytterligare alternativ och kvalitet i truppen, säger Öis-sportchefen Pontus Farnerud i ett uttalande.

Parker-Price står noterad för sex mål och sex assist på 16 matcher den här säsongen i Torslanda.