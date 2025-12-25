Officiellt: Omorowa lånas ut till Olympiakos Nicosia

Richie Omorowa lämnar Samsunspor.

Den svenske U21-landslagsmannen lånas ut till Olympiakos Nicosia.

Avtalet sträcker sig säsongen ut.

Foto: Bildbyrån

Richie Omorowa spelade för Degerfors IF den gångna säsongen i allsvenskan där han noterades för två assist på tio framträdanden.

Svensken har tillhört turkiska Samsunspor som nu lånas på nytt. Richie Omorowa kommer att spela resten av säsongen för cypriotiska Olympiakos Nicosia.

”Vi välkomnar Richie till Olympiacos-familjen och önskar honom all lycka med den svartgröna tröjan”, skriver klubben på sin hemsida.

Olympiakos Nicosia ligger nia i den cypriotiska ligan.

Omorowa noteras även för fyra mål på 10 landskamper för Sveriges U21-landslag.

