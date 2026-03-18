Officiellt: Örgryte värvar 21-åring från Milan

De lånar in Demiral Hodžić, 21, från Milan.

Örgryte fortsätter förstärka truppen inför den allsvenska säsongen. Under onsdagen kom beskedet att klubben lånar in Demiral Hodžić från Milan.

– Det känns superspännande. Jag har längtat efter att vi ska få igenom detta, så att äntligen få sätta igång är väldigt glädjande, säger Hodzic via klubbens uttalande.

Sportchef Pontus Farnerud säger följnade:

– Demirel har en profil och egenskaper som kompletterar vår trupp på ett bra sätt och det ska bli spännande att se honom i vår miljö. Demirel har visat en stor vilja att komma till ÖIS och vi har tillsammans med AC Milan hittat ett bra upplägg för alla parter både sportsligt och ekonomiskt.