Officiellt: Patrik Abrahamsson ny målvaktstränare i Öster

Patrik Abrahamsson, 28, tar över som målvaktstränare i Öster.

Det meddelade Öster under söndagen.

– Det ska bli fantastiskt roligt att komma till Öster. Det kändes direkt som ett intressant uppdrag och en bra helhetslösning för mig ur ett familjeperspektiv, säger Abrahamsson via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Patrik Abrahamsson är ny målvaktstränare för Östers IF. Han kommer senast från MLS-klubben Houston Dynamo FC där han hade samma tjänst. 28-åringen har även jobbat i FC Helsingör och Trelleborgs FF.

– Det ska bli fantastiskt roligt att komma till Öster. Det kändes direkt som ett intressant uppdrag och en bra helhetslösning för mig ur ett familjeperspektiv. Jag har följt Öster under en lång tid och har bra koll på föreningen och jag minns hur vi tampades om kvalplatsen när jag jobbade i Trelleborg, säger Abrahamsson genom klubbens uttalande.



Även sportchef Ola Larsson kommenterar sin rekrytering.

– Patrik kommer att vara målvaktstränare i kombination med att vara assisterande tränare i A-laget. Dessutom kommer han att ha ett övergripande ansvar över våra målvakter i akademin. Det är en väldigt ambitiös tränare som är duktig på att utveckla målvakter och jag ser fram emot att ha honom här hos oss. I sina tidigare uppdrag har han haft samma roll där han varit både målvaktstränare och assisterande tränare vilket innebär att han redan har god erfarenhet av att jobba så här, säger Ola Larsson.

Patrik Abrahamsson har skrivit på ett treårsavtal med Östers IF.

