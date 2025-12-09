Officiellt: Piteå värvar Andersson från Umeå

Piteå FF har gjort klart med ett nyförvärv inför nästa år.

Detta då Stina Andersson tar steget till de rödvita från Umeå IK.

– Jag tror att detta steg är helt rätt för mig och min fortsatta utveckling, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Ett par veckor efter det att den damallsvenska säsongen 2025 tog slut presenterar niondeplacerade Piteå DFF ett nyförvärv.

Detta då man har gjort klart med den talangfulla mittfältaren Stina Andersson från Umeå IK. Andersson har skrivit på ett tvåårsavtal med sin nya klubb.

“Jag är väldigt glad och tacksam för att få skriva på för Piteå. Jag har fått en bra känsla för klubben och ser fram emot att starta säsongen med laget. Jag tror att detta steg är helt rätt för mig och min fortsatta utveckling, säger Andersson till sin nya klubb och fortsätter:

”Det jag vill bidra med är ett offensivt spel med mycket kreativa lösningar och även hjälpa laget med att täcka ytor och vara stark i mitt duellspel över hela planen!”

James Burgin, Sportchef Piteå IF DFF:

”Vi är oerhört glada att välkomna Stina till Piteå IF DFF. Hon gjorde ett starkt intryck när hon besökte oss under några dagar i slutet av säsongen – både genom sin attityd och sin skicklighet. Stina är en driven och intelligent spelare med höga ambitioner, och det märks tydligt att hon fått en mycket bra fotbollsutbildning i Umeå IK. Hon är en dynamisk mittfältare som vi är övertygade om kan utvecklas snabbt och ta klivet till att bli en toppspelare i OBOS Damallsvenskan i vår miljö”, säger sportchefen.