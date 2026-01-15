Officiellt: Rakip klar för Miedź Legnica

Erdal Rakip har hittat en ny klubbadress.

Mittfältaren fortsätter karriären i Polen och är klar för Miedź Legnica.

Foto: Bildbyrån



Erdal Rakip har lämnat Malmö FF och fortsätter nu sin fotbollskarriär i Polen. Under torsdagen bekräftar Miedź Legnica att den 29-årige mittfältaren har skrivit på för klubben. Avtalet gäller i sex månader och innehåller en option på ytterligare ett år.

– Jag är väldigt glad över att vara här. Jag vill hjälpa laget att ta steget upp i högstaligan, vilket Miedź förtjänar. Jag vill njuta av att spela eftersom jag älskar att ha bollen och jag kommer stötta mina lagkamrater både defensivt och offensivt, säger Rakip i ett uttalande.

Miedź Legnica befinner sig för närvarande på tionde plats i den polska andradivisionen, 1. Liga, och siktar på att avancera uppåt i tabellen.