Officiellt: Raspadori lämnar Atletico Madrid för Atalanta

Giacomo Raspadori återvänder till Serie A.

Den italienske landslagsanfallaren lämnar Atlético Madrid och är klar för Atalanta.



Giacomo Raspadori byter Spanien mot Italien. Atalanta bekräftar på sin officiella hemsida att klubben har köpt loss den 25-årige anfallaren från Atlético Madrid.

Raspadori värvades till den spanska storklubben från Napoli inför den här säsongen, i en affär som enligt flera medier uppgick till 22 miljoner euro plus ytterligare fyra miljoner i bonusar. Tiden i Madrid blev dock kortvarig, då italienaren hade svårt att ta en ordinarie plats i startelvan.

Totalt noterades Raspadori för två mål och tre assist på 15 tävlingsmatcher i Atlético-tröjan. Nu väntar i stället en återkomst till Serie A, där han sedan tidigare har stor erfarenhet.