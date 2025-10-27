Officiellt: Rodgers avgår från Celtic – ersättaren klar

Celtic är i kris.

Nu står det klart att huvudtränaren Brendan Rodgers avgår.

Det meddelar den skotska klubben på sin hemsida.

Foto: Alamy

Det har varit storm kring skotska Celtic under en längre tid. Klubbens supportrar har riktat kritik mot ledningen och även kastat in bollar och apelsiner på planen under matcher.

Under måndagen meddelar klubben att huvudtränaren Brendan Rodgers avgår.

”Jag vill tacka Brendans bidrag under hans två perioder som tränare, under vilka han bidrog till att leverera framgångar som utgör en del av klubbens moderna historia. Jag måste dock också uttrycka min djupa besvikelse över hur de senaste månaderna har utvecklats.”, skriver klubbens ägare Dermot Desmond på Celtics hemsida.

Rodgers anslöt till Celtic 2023 och tog tillsammans med klubben två raka ligatitlar. Han har tidigare tränat klubbar som Swansea, Leicester och Liverpool.

I samband med Rodgers sorti bekräftar Celtic ersättarna till nordirländaren. Det är Martin O’Neill och Shaun Maloney som tar över tillfälligt. O’Neill har tidigare tränat klubben mellan 2000 och 2005.

I Celtic huserar svenske Benjamin Nygren.