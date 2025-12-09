Officiellt: Simon Strand klar för Brommapojkarna

Simon Strand har nyligen tackat för sig i Hammarby.

Nu står det klart att karriären fortsätter i Brommapojkarna.

– Jag känner att jag kan komma in och bidra med mycket rutin, säger ytterbacken i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

För sex dagar sedan stod det klart att Simon Strand lämnade Hammarby efter tre år i den grönvita klubben.

Nu har den 32-årige ytterbacken skrivit på ett avtal fram till 2027 med IF Brommapojkarna.

”Det som lockade mig med BP var att de har ett ungt och spännande lag. Jag känner att jag kan komma in och bidra med mycket rutin och hjälpa till att göra laget ännu bättre. Det känns som en spännande framtid”, säger Strand till sin nya klubb och fortsätter:

”Mitt första intryck är att alla är väldigt snälla. Jag har tyvärr inte träffat spelarna än, men jag har stött på flera av dem och många av ledarna under de gånger jag har varit här och spelat. Allting känns väldigt familjärt, även fast jag inte har varit här på den här sidan innan”

Framgent längtar Strand på att få dra igång verksamheten med den rödsvarta Stockholmsklubben.

”Det jag ser mest fram emot är den kommande säsongen. Att Allsvenskan drar igång såklart. Det ska bli spännande och jag tror vi har ett riktigt roligt år framför oss.”

Brommapojkarnas klubbdirektör, Peter Kleve:

”Vi är väldigt glada att Simon väljer BP. Han är en spelare och person som vi vill ha i gruppen och i klubben. Det är precis den profil vi har sökt. Simon kommer att bidra både på och utanför planen. Varmt välkommen, Simon!”





