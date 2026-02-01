Officiellt: Sletsjøe klar för GAIS

Mittfältaren Henry Sletsjøe återvänder till Sverige och har skrivit på för Gais.

25-åringen köps loss från Rosenborg och har kontrakt över säsongen 2028.

Gais bekräftar att Henry Sletsjøe är klar för klubben. Den svensk-norske mittfältaren lämnar Rosenborg och ansluter till Gais, där han återförenas med tidigare lagkamrater som Oskar Ågren och Robin Frej.



Han har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2028.

– Vi är väldigt nöjda med att Henry valt GAIS i konkurrens med andra allsvenska klubbar, säger tekniske direktören Magnus Sköldmark till klubbens hemsida och fortsätter:

– Hans fotbollsegenskaper och löpförmåga stärker vårt mittfält och kompletterar laget.

Sletsjøe ser fram emot sitt nya äventyr:



– Det känns fantastiskt, det här har jag väntat på. Jag har ju mött GAIS i Superettan och följt hela resan från Ettan och uppåt. Så det är väldigt kul att äntligen få representera Gais.

Mittfältaren jämför svensk och norsk fotboll och pekar på högre löpintensitet i Norge, men uppskattar att GAIS har samma inställning på plan.