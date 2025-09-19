Officiellt: Strand Larsen förlänger med Wolves

Jørgen Strand Larsen säkras upp.

Anfallaren förlänger med Wolverhampton.

Det nya avtalet sträcker sig till sommaren 2030.

Foto: Alamy

Jørgen Strand Larsen anslöt till Wolverhampton sommaren 2024. Därefter blev det en lånesejour i Celta Vigo innan han anslöt tillbaka till den engelska klubben under sommaren.

Nu står det klart att den norske anfallaren skriver ett nytt kontrakt med Wolves. Strand Larsen förlänger avtalet till sommaren 2030.

– Jag har varit otroligt lycklig här på Wolves. Att skriva på ett nytt kontrakt visar att mitt engagemang finns här, jag är lycklig här, jag älskar alla mina vänner och lagkamrater, fansen är fantastiska, och vi vill bara göra det till en bättre säsong än förra året, säger han på klubbens hemsida.

Strand Larsen står noterad för 16 mål och fem assist på 41 matcher i Wolves-tröjan.