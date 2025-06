Officiellt: Tel köps loss av Tottenham

Mathys Tel stannar i Tottenham.

Den offensive pjäsen köps loss från Bayern München.

Kontraktet sträcker sig till 2031.

Det var inför säsongen som Mathys Tel lånades in till tottenham från Bayern München.

Nu står det klart att fransmannen köps loss av Londonklubben. Kontraktet sträcker sig över 2031.

– Mathys Tel kom till FC Bayern när han var väldigt ung och tog sina första steg in inom den internationella fotbollen på toppnivå här. Han var en uppskattad spelare i vårt lag och gav alltid allt för klubben och laget. Det har varit tydligt att flytten till Tottenham var rätt för hans utveckling. Han kommer nu att fortsätta på denna väg i Spurs. Vi tackar honom för hans insatser i FC Bayern-tröjan och önskar honom all lycka till i framtiden. Tack, Mathys, säger Bayern Münchens sportchef Max Eberl på klubbens hemsida.

Prislappen ska, enligt transferexperten Florian Plettenberg, landa på totalt 45 miljoner euro (ungefär 517 miljoner kronor), bonusar inkluderat.

🚨🏁 Now official: Mathys #Tel joins Tottenham Hotspur on a permanent deal!

The 20y/o initially arrived on loan with an option to buy in February. Spurs have now agreed a separate deal with FC Bayern to make the move permanent. €45m all-in.

Tel will sign a long-term contract… pic.twitter.com/dTbvZfdXSp

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 15, 2025