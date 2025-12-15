Officiellt: Tobias Sana förlänger med Örgryte IS

Tobias Sana blir kvar i Örgryte IS.

36-åringen skriver ett nytt avtal med klubben till och med 2027.

Foto: Bildbyrån

Tobias Sana anslöt till Örgryte IS inför säsongen 2024. Efter att klubben säkrat kontraktet till allsvenskan 2026 står det klart att Sana förlänger.

36-åringen skriver ett nytt avtal med Öis som sträcker sig över säsongen 2027.

– Givetvis är jag glad att skriva på för Öis igen. Jag känner att jag har varit en bidragande faktor till framgången men jag känner också att jag vill vara med på den här fantastiska resan som bara har startat, säger han på klubbens hemsida.

Öis sportchef Pontus Farnerud:

– Tobias har med sin erfarenhet och sin mentalitet höjt professionalismen och ambitionsnivån i ÖIS. Hans fotbollsmässiga egenskaper har varit och kommer fortsatt vara viktiga för lagets utveckling och prestationer. Det känns väldigt bra att Tobias är hungrigare än någonsin och vill fortsätta vara en del det vi tillsammans byggt upp.

Tobias Sana står noterad för nio mål och tolv assist på 47 matcher för Örgryte.