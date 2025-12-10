Officiellt: Torino sparkar sportchefen – ersättare klar
Torino förändrar i den sportsliga ledningen.
Sportchefen Davide Vagnati sparkas och ersätts av Gianluca Petrachi.
Under onsdagen meddelar Torino en förändring i den sportsliga ledningen.
Efter en tuff inledning på säsongen i Serie A väljer klubben att sparka sportchefen Davide Vagnati.
”Torino FC tackar Vagnati för hans arbete och engagemang under de senaste sex åren och önskar honom all lycka i hans framtida karriär”, skriver klubben i ett pressmeddelande.
Ersättaren blir Gianluca Petrachi som återvänder som sportchef i Torino. Ett uppdrag han satt på mellan 2010 och 2019.
Torino ligger på 16:e plats i Serie A.
