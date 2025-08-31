Officiellt: Törnqvist klar för Como – lånas tillbaka direkt

Mjällby säljer Noel Törnqvist.

Succémålvakten går till italienska Como.

Samtidigt lånas han tillbaka för att slutföra säsongen.

Foto: Bildbyrån

Noel Törnqvist har varit en av flera nyckelspelare i Mjällbys allsvenska dominans. Nu står det klart att målvakten säljs av Blekingeklubben.

Törnqvist ansluter till italienska Como – men lånas samtidigt tillbaka till Maif för att slutföra den allsvenska säsongen.

– Det känns helt fantastiskt att det äntligen är klart. Det har varit sjukt mycket de senaste månaderna, men att det nu är i hamn känns helt underbart. Jag vill tacka alla i Mjällby som gjort det här så smidigt som möjligt och hjälpt mig att uppfylla min största barndomsdröm. Men först och främst har vi nio finaler kvar och vi ska ge allt vi har, precis som vi alltid gör, kommenterar Törnqvist på Mjällbys hemsida.

Como tränas av ex-fotbollsspelaren Cesc Fabregas.

– Noel har en fantastisk närvaro i mål och är väldigt bekväm med bollen vid fötterna. Vi är mycket glada att veta att han kommer att ansluta till Como i framtiden, kommenterar Fabregas på Comos hemsida.

Törnqvist har spelat för Mjällby sedan 2023 och står noterad för totalt 88 matcher.