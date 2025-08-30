Officiellt: Trelleborg värvar hemvändare

Trelleborgs FF värvar tillbaka Kalle Wendt.

20-åringen lånas in från Lechia Gdańsk över resten av säsongen.

– Jag ser bara positivt på att dra på mig TFF-tröjan igen, säger han.

Foto: Bildbyrån

Under transferfönstrets absolut sista dag hann Trelleborgs FF göra en sista värvning. Det handlar om den tidigare TFF-spelaren Kalle Wendt, 20, som lånas in från den polska storklubben Lechia Gdańsk.

Mittfältaren lämnade Trelleborg för Polen sommaren 2024. Nu är Wendt tillbaka och kommer att spendera resten av säsongen på Vångavallen.

– Jag är väldigt taggad på att komma tillbaka till Vångavallen och TFF för att hjälpa laget så mycket jag kan. Under året i Polen har jag framförallt utvecklat min fysik, men jag skulle säga att jag förbättrat det mesta i och med att det är en bra miljö att utvecklas i tillsammans med väldigt duktiga spelare, säger Wendt i ett uttalande,

– Jag ser bara positivt på att dra på mig TFF-tröjan igen och jag lovar att supportrarna inte behöver tveka på hur mycket jag kommer kämpa för att dra mitt strå till stacken för att resultaten ska bli bra, fortsätter han.

Salif Camara Jönsson, sportchef i Trelleborgs FF:

– Det är naturligtvis väldigt roligt att få tillbaka Kalle till Trelleborgs FF via detta lån. Vi vet vad vi får för spelare både på och utanför planen där han också utvecklats under året i Lechia. Framförallt Kristian Haynes har följt honom under året och vi tror han kommer passa väldigt bra in i det spelsätt vi använt de senaste matcherna där mittfältarna verkligen behöver vara både rörliga och duktiga i spelet.

Kalle Wendt gjorde 13 framträdanden och noterades för ett mål i den polska högstaligan, Ekstraklasa, förra säsongen.

