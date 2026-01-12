Officiellt: Varberg värvar landslagsspelare från Haiti

Varbergs Bois har värvat en spelare med landslagsmeriter från Haiti.

Detta i form av anfallaren Shanyder Borgelin.

– Jag tror på det här projektet och det känns som rätt plats för mig, säger han i ett uttalande.

Foto: Alamy

Shanyder Borgelin, 24, är född i USA men har valt att representera Haiti på landslagsnivå – där han står noterad för fem matcher.

Under det senaste halvåret har anfallaren spelat för indonesiska Bhayangkara FC. Innan dess höll han till i danska Vendsyssel FF där han gjorde 28 matcher i vilka det blev åtta mål och två assist.

Nu står det klart att han flyttar till superettan och Varbergs Bois. Hur långt kontrakt han har skrivit framgår inte av Varbergs kommunikation.

– Shanyder är en stor, stark spelare med fin teknik. Han hade bra målsnitt per spelad minut i danska Superettan. Han är en spelare som motståndarna måste anpassa sig efter och kommer ge vårt anfallsspel en ny dimension. Jag är väldigt glad att välkomna Shanyder Borgelin till Varbergs BoIS, säger sportchef Erik Lund i ett uttalande.

Shanyder Borgelin själv:

– Jag är väldigt glad över att komma till Varbergs BoIS. Jag tror på projektet och känner att detta är rätt plats för mig. Jag är tacksam över att få ansluta till en klubb som tror på mina kvaliteter och på mig som person. Det här är ett stort år, och jag kommer hit redo att hjälpa laget att vinna matcher, skapa speciella ögonblick och kämpa för uppflyttning till den högsta divisionen. Jag är glad att få kalla Varberg mitt nya hem, säger han.

Shanyder Borgelin har tidigare spelat för klubbar som Inter Miami och New Mexico United.





