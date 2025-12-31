Officiellt: VSK förlänger med nyckelspelaren

VSK är tillbaka i allsvenskan.

Då blir Jonathan Ring, 34, kvar i klubben.

– Han var en nyckelspelare för oss under året, säger Mikael Lustig.

Foto: Bildbyrån

Han spelade varenda match för Västerås SK i superettan i fjol, men till årsskiftet skulle Jonathan Rings avtal gått ut. På nyårsafton meddelar VSK i stället att klubben nått en överenskommelse om en förlängning med nyckelspelaren.

Det nya avtalet sträcker sig över två år och Ring blir kvar i VSK över 2027.

– Jättekul att Jonathan väljer att förlänga med Grönvitt. Han var en nyckelspelare för oss under året och bidrar väldigt mycket både på och utanför planen med sin rutin. Som nykomlingar i allsvenskan blir det extra viktigt att ha spelare på planen som har spelat där förr, säger fotbollsansvariga Mikael Lustig i ett uttalande.

Jonathan Ring anslöt till VSK inför säsongen 2025 och stod för fem mål och sex assist på 30 matcher i superettan.