Officiellt: VSK lånar in Dixon-Bonner från QPR

Västerås SK har gjort klart med ett nyförvärv.

Detta i form av Elijah Dixon-Bonner som lånas in Queens Park Rangers.

– Att komma till VSK känns som en stor möjlighet för mig att få spela fotboll, säger han till klubben.

Det börjar att dra ihop sig till superettansäsongen 2025. Då kommer Västerås SK att ha en ny spelare att tillgå.



Under onsdagen går nämligen klubben ut med att de lånar in den 24-årige mittfältaren Elijah Dixon-Bonner från Championship-klubben Queens Park Rangers.



Lånet sträcker sig fram till den första juli i sommar och Dixon-Bonner ser fram emot den kommande tiden i VSK.



– Att komma till VSK känns som en stor möjlighet för mig att få spela fotboll och förhoppningsvis bidra till att laget är framgångsrikt. Jag ser fram emot våren med tillförsikt, säger 24-åringen till sin nya klubb.



Västerås SK:s manager, Kalle Karlsson:



– Vi är glada över att ha kunnat få till den här pusselbiten för att stärka vårt mittfält. Elijah är en tvåvägsspelare som både kan vinna och fördela bollen. Förhoppningsvis kan han snabbt hitta rätt i vårt system och bli en viktig spelare under våren. Jag vill passa på att tacka QPR för ett fint samarbete, säger Karlsson.



I Queens Park Rangers har mittfältaren spelat totalt 26 tävlingsmatcher. I år har Dixon-Bonner spelat sex matcher, tre i Championship och tre i EFL-cupen.