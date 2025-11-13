Officiellt: Wallinder lämnar Östers IF

Robin Wallinder spelar inte vidare i Östers IF.

Klubben bekräftar att målvakten lämnar när kontraktet löper ut – och allt pekar på en flytt till Mjällby AIF.

Foto: Bildbyrån

Robin Wallinder, 26, anslöt till Östers IF inför säsongen 2024 efter en stark period i Gefle IF. Målvakten skrev då på ett tvåårskontrakt som löper ut vid årsskiftet – ett avtal han tidigare meddelat att han inte tänker förlänga.

Sportbladet rapporterade förra månaden att Mjällby AIF gjort klart med Wallinder, och nu bekräftar Öster att målvakten lämnar klubben.

– Robin har varit fantastisk under sin tid här i Öster, och det är tråkigt för oss att han lämnar eftersom vi tappar en bra målvakt och en fin person, säger sportchefen Ola Larsson till klubbens hemsida.



Wallinder själv tackar för sina två år i klubben:



– Min tid i Östers IF har gett mig väldigt många fina minnen, och det är något jag aldrig kommer glömma. Året slutade inte som vi hade hoppats, men jag är säker på att Öster kommer tillbaka starkare, säger han.



