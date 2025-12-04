Officiellt: Wilfried Nancy tar över Celtic

Celtic har hittat en ny tränare.

Det är franske Wilfried Nancy som tar över den skotska klubben.

– Det är en enorm ära för mig och min familj, säger han i ett uttalande.

Foto: Alamy

Celtic har haft en turbulent säsong hittills. Nyligen avgick tränaren Brendan Rodgers och klubbens supportrar har riktat stor kritik mot den sportsliga ledningen och ägarna.

Efter Rodgers exit tog Martin O’Neill över som en interimtränare. Nu står det klart att Celtic har hittat sin nye tränare.

Det är fransmannen Wilfried Nancy som har presenterats av klubben på ett 2,5-årskontrakt.

– Jag är så glad över att bli utnämnd till Celtics tränare, det är en enorm ära för mig och min familj, säger han i ett uttalande på klubbens hemsida.

Nancy har tidigare varit tränare i MLS-klubben Columbus Crew.



