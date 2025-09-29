Ola Larsson bekräftar två Blåvitt-värvningar

IFK Göteborg kommer att plocka in Peter Lazarus och Ifeoluwa Olowoporoku.

Detta bekräftar Östers IF:s sportchef Ola Larsson.

– Det finns spelare jag varit med och rekryterat som inte kommit till Blåvitt ännu, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Ola Larsson lämnade IFK Göteborg och rollen som teknisk direktör tidigare i år och i somras tog han över som sportchef i Östers IF.

Trots det är hans arbete i Blåvitt inte helt klart, spelare som han värvat har nämligen ännu inte kommit till klubben.

– Det är långsiktigt som du bygger en klubb och det finns spelare jag varit med och rekryterat som inte kommit till Blåvitt ännu, säger han till GP.

Östers sportchef bekräftar även vilka två spelare det handlar om.

– Både Peter Lazarus och Ifeoluwa Olowoporoku, säger han.

De två talangerna är i dagsläget 17 år gammla och har vid flera tillfällen provtränat med IFK Göteborg. Båda väntas skriva på för klubben och sedan ansluta när de fyllt 18.