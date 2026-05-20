Öppnar för förlängning med succélånet: ”Finns en möjlighet”

Han spelade bronsmatch i VM för fyra år sedan.

Nu förhandlar Kalmar FF och egyptiska Al-Ahly om att förlänga Achraf Daris lån.

– Vi har ställt frågan, säger sportchef Mats Winblad till FotbollDirekt.

Det var i början av mars som Kalmar FF basunerade ut nyheten om att den marockanska mittbacken Achraf Dari, 27, lånades in från den egyptiska storklubben Al-Ahly.

Nyheten slog ner som något av en bomb då Dari, endast fyra år tidigare, hade gjort mål i VM-bronsmatchen för Marocko som gjorde sitt bästa världsmästerskap i landets historia.

Åtta omgångar in i allsvenskan har den 188 centimeter långa mittbacken spelat samtliga matcher från start och även bidragit med ett mål framåt. Som det ser ut just nu har dock Dari endast två matcher kvar innan hans låneavtal löper ut, den 30 juni.

Däremot finns det en möjlighet för Kalmar FF att behålla succélånet, vilket sportchef Mats Winblad berättar för FotbollDirekt.

– Vi håller på och tittar lite grann på det. Det finns en möjlighet att förlänga det lånet. Det pågår diskussioner om det, säger han.

Jag tolkar det som att både ni och han har för avsikt att göra det?

– Vi har ställt frågan helt enkelt, om det finns möjlighet till det. Sedan får vi se var det landar.

Kalmar FF:s sista matcher innan sommaruppehållet spelas mot Degerfors, på lördag, och Gais helgen efter.