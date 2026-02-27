Örgryte lånar ut mittback – efter en minuts speltid

19-åriga Carl Millard Javette kommer spendera nästa säsong i Gefle.

Detta efter att ÖIS beslutat sig för att låna ut försvararen.

– Vi kommer fortsatt följa honom, säger Örgrytes sportchef Pontus Farnerud

Foto: Bildbyrån

För ett år sedan skrev Carl Millard Javette på sitt första A-lagskontrakt med Örgryte. Det avtalet sträcker sig över säsongen 2026. 19-åringen kommer vad det liknar inte spela ut det kontraktet i ÖIS-tröjan.

Göteborgsklubben meddelar nu att mittbacken lånas ut till Gefle i Division 1 Norra. Lånet sträcker sig över hela den kommande säsongen.

– Det känns bra att vi har hittat en lösning för Carl som ger honom större möjlighet till speltid, vi kommer fortsatt följa honom och vår förhoppning är att han med värdefull speltid kommer att utvecklas vilket är det viktigaste för honom, säger sportchef Pontus Farnerud på Örgrytes hemsida.

Carl Millard Javette spelade endast en minut i Superettan i fjol, då hans Örgryte via kvalspel avancerade till Allsvenskan.