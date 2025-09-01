Osäkerheten inför stängning: Vill vara tydlig med det 

Hammarby ”startade” i går kväll om efter några mindre roliga veckor med en storseger mot Öster.

Inför kvällens stängning fortsätter däremot osäkerheten kring flera namn.

– Det kan inte uteslutas. Det har vi kommunicerat och det vill jag vara tydlig med, säger sportchef Mikael Hjelmberg till FotbollDirekt.

Hammarby kom tillbaka starkt med helgens klara fullpoängare hemma på 3 arena.

Men trots nyvunnet sportsligt lugn så ser det ut att pågå saker in i det sista om flera spelare i form av Jusef Erabi, Sebastian Tounetki – samt möjligen Montader Madjed.

Sportchef Mikael Hjelmberg medger det osäkerhetsläge som råder.

När det kommer till säkrade nya namn så anser Hjelmberg att det är bra nära ett ideal han sett framför sig på förhand, möjligen med undantag för Nicklas Röjkjaer som var högaktuell.

En stor ekonomisk anstärning har gjorts på totalt 25 miljoner kronor kring namn som Frank Adjei, Obilor Okeke och Noah Persson.

– Vi måste vara nöjda och har ju tagit in fyra spelare under fönstret i Adjei, Persson, Okeke och Vasic. Det är vi väldigt nöjda med.

Hur ser du på att det svenska fönstret stänger tidigare än det internationella?

– Det är vad det är. Vi förhåller oss till rådande förutsättningar men det är klart att hade vi fått önskat fritt så hade det varit önskvärt att alla fönster stänger samtidigt.