Öster bekräftar avsked: ”Inte kommit överens”

Daniel Ljung, 27, lämnar Östers IF.

Mittfältaren tar farväl i samband med att kontraktet gick ut till årsskiftet.

– Hans avtal gick ut vid årsskiftet och vi har inte kommit överens om ett nytt avtal, säger Ola Larsson.

Foto: Bildbyrån

Den 27-åriga mittfältaren Daniel Ljung följer inte med Östers IF ned till superettan efter ettårssejouren i allsvenskan. Spelaren, som gjorde 28 av 30 allsvenska matcher för Öif i fjol, satt på ett avtal som gick ut till årsskiftet och nu står det klart att en förlängning med Öster inte blir av.

– Daniel har haft en fin sejour här i Öster och har varit en nyttig spelare för oss. Hans avtal gick ut vid årsskiftet och vi har inte kommit överens om ett nytt avtal vilket innebär att han kommer söka sig vidare mot nya utmaningar. Jag tackar honom för hans tid här och önskar honom lycka till framöver, säger sportchefen Ola Larsson i ett uttalande.

Ljung anslöt till Öster från J-Södra inför säsongen 2023. Totalt har det blivit 92 matcher i Växjö-klubben.

– Det har varit tre fina säsonger här i Växjö. Jag skulle säga att 2024 var nog det bästa året i mitt liv när vi gick upp i allsvenskan och när min son föddes. 2025 blev inte som vi hade hoppats men jag är säker på att vi kommer att få se Öster i allsvenskan igen inom kort. Jag vill passa på att tacka alla i och runt omkring föreningen för alla fina minnen tillsammans, säger mittfältaren.