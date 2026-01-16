Peking gör rekordaffär – Leidhammar klar för Birmingham

IFK Norrköping har slagit rekord.

Detta då man har sålt Wilma Leidhammar till Birmingham City.

– Det här är en väldigt stor försäljning för IFK Norrköping, säger Sportchefen Dennis Popperyd.

Foto: Bildbyrån

Åtta mål och åtta assist i damallsvenskan 2025 och kapten som 22-åring. Nu står det klart att succéanfallaren Wilma Leidhammar lämnar IFK Norrköping.

Det gör hon också i en rekordaffär, då ”Peking” meddelar att man har sålt Leidhammar till engelska Birmingham City.

– Jag vet inte hur många gånger jag har svängt i mina tankar. Lika många gånger som jag tänkt att jag vill göra det här har jag också tvivlat och stängt dörren och tänkt ”jag stannar”. Jag älskar verkligen den här platsen, Norrköping, spelarna, tränare och alla andra runt omkring, säger Leidhammar i ett uttalande.

IFK Norrköpings sportchef, Dennis Popperyd:

– För Wilma är det helt rätt steg i hennes karriär – och för oss är det ett kvitto på att vi gör rätt saker. Det här är en väldigt stor försäljning för IFK Norrköping och ett tydligt signalvärde för hela vår verksamhet. När en klubb som Birmingham är beredd att investera på det här sättet i en spelare från oss säger det mycket om både Wilmas kvalitet och om den miljö vi har byggt här. De har varit väldigt tydliga i hur gärna de velat ha Wilma och till slut blev det ett erbjudande som helt enkelt inte gick att tacka nej till, säger han och fortsätter:

– Det är ingen slump. Wilma har under flera år visat en extremt hög nivå och en utvecklingskurva som gått spikrakt uppåt. Sedan hon kom till oss 2022 från BK Astrio har hon betytt enormt mycket, både som spelare och som människa. Det senaste året tog hon dessutom över kaptensbindeln och visade tydligt vilka ledaregenskaper hon besitter både på och utanför planen.

Birmingham City befinner sig just nu på en andraplats i den engelska andraligan.







