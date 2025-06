Nicklas Røjkjær har stått för en fenomenal vårsäsong med sitt Mjällby AIF.

Enligt Expressens uppgifter ryktas Hammarby förbereda ett bud på den danska mittfältaren.

– Jag har ju sett och hört att de har varit intresserade av mig, men just nu har jag ingen direkt kommentar, säger 26-åringen till FotbollDirekt.

Video Axel Norén om flytten från GAIS: ”Vi kom ingenstans”

Det var för två dagar sedan som Expressen publicerade uppgifter om att Hammarby håller på att förbereda ett bud på Mjällbys succémittfältare Nicklas Røjkjær. Det är i sin tur likt det FotbollDirekt kunde redogöra för i början av maj, då Bajen sades vara beredda att lägga ett andra bud på dansken.



När det kommer till budnivåer sades Mjällby kräva 16-18 miljoner kronor, vilket skulle göra honom till Bajens dyraste genom tiderna.



– Jag har ju sett och hört att de har varit intresserade av mig men just nu har jag ingen direkt kommentar till det. Vi får se vad som händer och jag respekterar både Mjällby och Hammarby som klubbar, svarar Nicklas Røjkjær på uppgifterna till FotbollDirekt.



Det är också något av ett dilemma som mittfältaren står inför i sommar, då det inte direkt är tråkigt att spela fotboll för ett serieledande lag.



– Jag tycker det är roligt att komma till Strandvallen varje dag och jag tycker att det är riktigt roligt att spela fotboll just nu. Sedan får vi se vad som händer, men fotboll med Mjällby är kul just nu.



Oaktat Hammarby eller ej befinner sig Mjällby AIF på en förstaplats i allsvenskan efter 13 matcher. Därför känns frågan om Røjkjær hade kunnat byta klubb inom Sverige på sin plats.



– Det har jag såklart tänkt på också. Hade vi varit på en åttondeplats och inte spelat för någonting just nu hade det kanske varit lite lättare att göra det. Nu kanske det blir svårare i och med att jag är en del av Mjällby som ligger etta och vi får se om vi stannar kvar där.



Har du någon dialog med Hasse Larsson om att säljas inom Sverige?

– Jag tror inte att det är någon hemlighet i att de helst ser att jag går utomlands, om jag ska gå. Det är klart att jag också har pratat med klubben och de vill verkligen att jag ska stanna kvar vilket också är kul. Man känner att man har en klubb som verkligen tycker att man har gjort det bra och känner att man värderas högt.

”Inte bara gjort det intressant för andra klubbar utan också svårt att köpa mig”

När FotbollDirekt pratade med Nicklas Røjkjær efter den allsvenska premiären borta mot Elfsborg var han tydlig med sina framtidsmål.

– Jag hade velat spela ute i Europa och i en av de bättre ligorna, det är drömmen. Jag hoppas att jag kan göra det bra och att det kan hända i sommar men vi får vänta och se. Klubben måste också hålla med så ja, vi får se vad framtiden har att erbjuda, sade han efter 2-2-matchen i april.

Hur nära känner du att du är en utlandsflytt nu?

– Det är klart att både jag och laget har gjort det bra och det har också gjort det lite svårt att hitta rätt pris på mig som spelare. Det har inte bara gjort det intressant för andra klubbar utan också gjort det svårt att köpa mig.

Hur mycket vill Mjällby ha för dig? 100 miljoner?

– Haha, ja! Om han skulle sätta ett pris tror jag att det är mycket mer än vad jag egentligen är värd, avslutar Røjkjær.



Med Mjällby har Nicklas Røjkjær kontrakt till och med december 2027.