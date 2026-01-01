Romano: Affären klar – Brennan Johnson till Crystal Palace

Brennan Johnson ser att byta Londonklubben.

Han uppges vara klar för Crystal Palace.

Foto: Bildbyrån

Brennan Johnson lämnade Nottingham Forest för Tottenham Hotspur sommaren 2023.

Nu två och ett halvt år senare ser han ut att byta klubb igen och flytta inom London.

Fabrizio Romano uppger nämligen nu att affären är klar mellan Crystal Palace och Tottenham för Johnson.

Enligt uppgifterna betalar Palace 33,5 miljoner pund för Johnson, vilket motsvarar ungefär 415 miljoner kronor.

Den här säsongen står Johnson noterad för två mål på 16 matcher i Premier League.