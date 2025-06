Romano: Garnacho lämnar United

Alejandro Garnacho, 20, har ryktats bort från Machester United.

Nu är ytterns tid i klubben över.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Alejandro Garnacho har varit på väg bort från Manchester United under en längre tid. Argentinaren har senast ryktats till italienska Milan och har tidigare uppgetts vara missnöjd med situationen i klubben.

Nu rapporterar transfergurun Fabrizio Romano att både spelaren och klubben har kommit överens om att skiljas.

🚨🇦🇷 Alejandro Garnacho will leave Man United, decision confirmed on player and club side — set to part ways.

Understand staying in Premier League serious option with 3 clubs already very keen… after Bayer Leverkusen and Italian clubs calling.

