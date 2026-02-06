Romano: Oxlade-Chamberlain nära Celtic

Alex Oxlade-Chamberlain har varit klubblös sedan augusti.

Nu talar mycket att det blir Celtic för 32-åringen.

Foto: Bildbyrån

Mittfältaren Alex Oxlade-Chamberlain rev sitt kontrakt med Beşiktaş för ett halvår sedan. Nu talar mycket för att Celtic blir nästa klubbadress.

Enligt den ökända transfergurun Fabrizio Romano är engelsmannen så gott som klar för Glasgow-klubben. Det ska handla om ett kontrakt på sex månader med option på en förlängning.

Celtic är just nu trea i dens skotska ligan, sex poäng bakom serieledaren Hearts. Klubbens riskerar därmed att gå miste om sin blott andra ligatitel på 14 år.

Förutom sin sejour i Turkiet har Oxlade-Chamberlain representerat Liverpool, Arsenal och Southampton. Han har spelat 35 landskamper för England.