Romano: Spurs nära värvning av brasiliansk ytterback

Tottenham Hotspur ser ut att knyta till sig en vänsterback från Brasilien.

Detta då man har kommit överens om de personliga villkoren med Souza.

Det uppger transferexperten Fabrizo Romano.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur spelade så sent som igår match i Premier League då man föll med uddamålet mot Bournemouth borta.

Nu ser man ut att förstärka sitt försvarsled, med en spelare från Brasilien.

Det handlar om den 19-årige vänsterbacken João Victor de Souza Menezes, eller ”Souza”, som spelar för Santos.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano har ”Spurs” och Souza kommit överens om de personliga villkoren för en potentiell flytt i framtiden.

Vidare sägs förhandlingar mellan de två klubbarna pågå samtidigt som Spurs sägs förbereda ett nytt bud inom kort.

Souza står noterad för spel i 38 matcher med Santos i vilka han har gjort ett mål och fyra assist.