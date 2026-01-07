TV: Bergvall utbytt skadad igen

Lucas Bergvall var tillbaka i Tottenhams startelva denna onsdagskväll.

Dessvärre för svensken tvingades han på nytt bryta på grund av skada.

Foto: Bildbyrån

Lucas Bergvall klev av skadad för Tottenham mot Crystal Palace i slutet av 2025 och missade sedan mötet med Brentford innan han var tillbaka i senaste matchen mot Sunderland.

Då blev det ett inhopp, men denna onsdagskväll var han tillbaka i allsvenskan då Tottenham tog sig an Bournemouth på bortaplan.

Tidigt i den andra halvleken var dock olyckan framme igen för svensken.

Bergvall dock sig mot låret och såg märkbart frustrerad ut innan han fick medicinsk hjälp. Kort därefter tvingades svensken bryta.