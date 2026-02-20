Rydströms Columbus värvar tidigare Barcelona-mittfältare

Henrik Rydströms Columbus Crew har gjort klart med ett meriterat namn.

Den tidigare FC Barcelona-mittfältaren André Gomes är klar för klubben.

Denna fredag så står det klart att Henrik Rydström får in ett mycket meriterat namn till sin Columbus Crew-trupp.

MLS-klubben har nämligen gjort klart med den tidigare FC Barcelona-mittfältaren André Gomes.

Portugisen har skrivit på ett kontrakt med MLS-klubben som sträcker sig fram till sommaren 2027.

I kontraktet så har även klubben en option om ytterligare ett år.

Utöver FC Barcelona så har mittfältaren även representerat klubbar som Everton, Valencia och SL Benfica. Nu senast representerade han franska Lille.

Han står även noterad för 29 landskamper för det portugisiska A-landslaget.