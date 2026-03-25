Rykte: Stroud lånas ut till IFK Mariehamn
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Adam Stroud uppges lämna Brommapojkarna.
Enligt Ruutu-journalisten André Karring lånar IFK Mariehamn in svensken.
Adam Stroud, 20, anslöt till Brommapojkarna från IK Oddevold i fjol. Mittfältaren gjorde inga framträdanden i allsvenskan 2025 och nu ryktas det vara aktuellt med att lämna.
Ruutu-reportern André Karring skriver att det är aktuellt för Stroud att lånas till IFK Mariehamn i den finska högstaligan.
🚨 IFK Mariehamn verkar inte vara färdiga med värvningarna. Rykten påstår att man presenterar Adam Stroud inom närmaste dagarna. Lån från Brommapojkarna är aktuellt. #Veikkausliiga
— André Karring 🤙 (@andrekarringyao) March 25, 2026
Adam Stroud är lillebror till Elliot Stroud som spelar i de regerande mästarna Mjällby och som nyligen blev uttagen till svenska landslaget.
Den här artikeln handlar om: