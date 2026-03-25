Adam Stroud uppges lämna Brommapojkarna.

Enligt Ruutu-journalisten André Karring lånar IFK Mariehamn in svensken.

Adam Stroud, 20, anslöt till Brommapojkarna från IK Oddevold i fjol. Mittfältaren gjorde inga framträdanden i allsvenskan 2025 och nu ryktas det vara aktuellt med att lämna.

Ruutu-reportern André Karring skriver att det är aktuellt för Stroud att lånas till IFK Mariehamn i den finska högstaligan.

🚨 IFK Mariehamn verkar inte vara färdiga med värvningarna. Rykten påstår att man presenterar Adam Stroud inom närmaste dagarna. Lån från Brommapojkarna är aktuellt. #Veikkausliiga — André Karring 🤙 (@andrekarringyao) March 25, 2026

Adam Stroud är lillebror till Elliot Stroud som spelar i de regerande mästarna Mjällby och som nyligen blev uttagen till svenska landslaget.