Foto: Bildbyrån

Rykte: Stroud lånas ut till IFK Mariehamn

Nilo Ek
Adam Stroud uppges lämna Brommapojkarna.
Enligt Ruutu-journalisten André Karring lånar IFK Mariehamn in svensken.

Adam Stroud, 20, anslöt till Brommapojkarna från IK Oddevold i fjol. Mittfältaren gjorde inga framträdanden i allsvenskan 2025 och nu ryktas det vara aktuellt med att lämna.

Ruutu-reportern André Karring skriver att det är aktuellt för Stroud att lånas till IFK Mariehamn i den finska högstaligan.

Adam Stroud är lillebror till Elliot Stroud som spelar i de regerande mästarna Mjällby och som nyligen blev uttagen till svenska landslaget.

