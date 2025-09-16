Schira: Atletico Madrid förlänger med Llorente

Atletico Madrid säkrar upp Marcos Llorente.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Atletico Madrid går på onsdag in i Champions League-ligafasen. Nu vill den spanska klubben säkra upp en spelare.

Enligt silly-journalisten Nicolo Schira vill Atletico Madrid förlänga med försvararen Marcos Llorente. Enligt Schira planeras ett nytt kontrakt till 2029 skrivas.

Enligt Schira ska Llorente även ha nobbat ”väldigt rika” bud från en klubb i Saudiarabien.

Loorentes nuvarande kontrakt med Atletico Madrid löper ut sommaren 2027.

