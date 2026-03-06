Sirius kan förstärka ytterligare: ”Inte omöjligt”

Det allsvenska transferfönstret är öppet i några veckor till.

IK Sirius är öppna för att göra ytterligare förstärkningar.

– Det är inte omöjligt att det kommer in någon mer, säger klubbens scoutingchef John Swärd.

Foto: Bildbyrån

IK Sirius har förstärkte truppen med två nya spelare denna vinter.

Samuel Adindu har plockats in från Hammarby och Mohamed Soumah har anslutit från belgiska Gent.

Det svenska transferfönstret har öppet till den 25 mars och det är inte uteslutet att det blir ytterligare något nyförvärv för Uppsalaklubben tills dess.

– Det är inte omöjligt att det kommer in någon mer, vi får se vad som händer. Vi är väldigt nöjda med truppen som den är just nu och det finns både bredd och kvalitet i den, säger han i UNT:s podcast Are You Sirius?

Härnäst för IK Sirius väntar avgörande cupmöte med IF Elfsborg, den matchen spelas på söndag.