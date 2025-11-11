Sky: Flera klubbar följer Arsenal-talangens situation

Myles Lewis-Skelly, 19, är eftertraktad.

Enligt Sky Sports är det flera Premier League-klubbar som följer Arsenal-talangens situation.

Foto: Alamy

Myles Lewis-Skelly har haft svårt att ta en startplats i Arsenal den här säsongen. Den här säsongen har engelsmannen gjort sju framträdanden i Premier League, varav samtliga inhopp.

Nu rapporterar Sky Sports att flera, icke namngivna, Premier League-klubbar följer Lewis-Skellys situation samtidigt som ”Gunners” har varit tydliga med att de inte vill sälja i vinter.

19-åringen skrev nyligen ett nytt femårskontrakt med Londonklubben.

Arsenal toppar Premier League-tabellen efter 11 omgångar.