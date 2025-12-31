Sky Sports: West Ham värvar anfallare

West Ham agerar i januarifönstret.

Enligt Sky Sports köps den 21-åriga anfallaren Pablo loss från Gil Vicente.

Övergångssumman sägs landa på 23 miljoner euro.

Foto: Alamy

West Ham United är i kris och har inte vunnit en Premier League-match på åtta raka försök. Efter 19 spelade ligaomgångar ligger den klassiska London-klubben på neflyttningsplats, fyra poäng bakom Nottingham Forest på säker mark.

När januarifönstret öppnar i morgon, torsdag, sägs krisklubben agera. Enligt Sky Sports-reportern Florian Plettenberg är en affär med den portugisiska klubben Gil Vincente helt klar efter en tids spekulation. Det rör sig om den 21-åriga brasilianska anfallaren Pablo, som av uppgifterna att döma kommer att anlända till London i morgon för att genomgå den obligatoriska läkarundersökningen.

Övergångssumman landar på 23 miljoner euro (nästan 249 miljoner kronor), enligt Sky, och affären sägs bli klar innan lördagens bottenmöte med Wolves.

🚨💥 EXCL | Pablo to West Ham – DONE DEAL ✔️



Full agreement has now been reached with Gil Vicente. Long-term contract. 21 y/o striker #Pablo is expected to arrive in London tomorrow to undergo his medical. The total fee is €23m.



The deal is set to be finalised before… pic.twitter.com/FggM9rYSPy — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 31, 2025

Anfallaren, som anslöt till Gil Vincente från Famalicão sommaren 2024, har gjort nio mål och en assist på 12 matcher i den portugisiska högstaligan denna säsong.