Sky Sports: West Ham värvar anfallare

West Ham agerar i januarifönstret.
Enligt Sky Sports köps den 21-åriga anfallaren Pablo loss från Gil Vicente.
Övergångssumman sägs landa på 23 miljoner euro.
West Ham United är i kris och har inte vunnit en Premier League-match på åtta raka försök. Efter 19 spelade ligaomgångar ligger den klassiska London-klubben på neflyttningsplats, fyra poäng bakom Nottingham Forest på säker mark.
När januarifönstret öppnar i morgon, torsdag, sägs krisklubben agera. Enligt Sky Sports-reportern Florian Plettenberg är en affär med den portugisiska klubben Gil Vincente helt klar efter en tids spekulation. Det rör sig om den 21-åriga brasilianska anfallaren Pablo, som av uppgifterna att döma kommer att anlända till London i morgon för att genomgå den obligatoriska läkarundersökningen.
Övergångssumman landar på 23 miljoner euro (nästan 249 miljoner kronor), enligt Sky, och affären sägs bli klar innan lördagens bottenmöte med Wolves.
Anfallaren, som anslöt till Gil Vincente från Famalicão sommaren 2024, har gjort nio mål och en assist på 12 matcher i den portugisiska högstaligan denna säsong.
